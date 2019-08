Primeiro avião do G7 começa a combater incêndios florestais no Paraguai

(foto: Josh Edelson / AFP)

Um primeiro hidroavião financiado pela ajuda de emergência do G7 decolou no Paraguai para ajudar a combater os incêndios florestais nesse país, em coordenação com o Chile.

Outrosdecolarão danas próximas horas para combater os, país que já perdeu 1,2 milhão dedee pastagens ao longo deste ano, indicou a

As operações financiadas pelos países do G7, que anunciou um desbloqueio de emergência de 20 milhões de dólares, estão sendo coordenados por Santiago.

Por ora, não está previsto o envio de hidroaviões ao Brasil, à espera de que o presidente Jair Bolsonaro autorize esta ação.

Bolsonaro condicionou o recebimento de ajuda do G7 para combater os incêndios na floresta amazônica a uma retração por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, quanto a seus "insultos" nas declarações que questionaram a capacidade do Brasil de preservar essa região fundamental para o planeta.