EUA e China terão negociação comercial hoje, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, anunciou que negociadores dos EUA e da China devem se reunir nesta quinta-feira (29), dias antes da data prevista para Washington elevar as tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses.

"Há uma conversa marcada para hoje em um novo nível", disse Trump à Fox News Radio, sem dar mais detalhes.

Ele refutou reportagens anteriores céticas em relação às suas alegações de que Pequim e Washington mantiveram conversas por telefone na semana passada.

"Sim, eles estão conversando", garantiu.

O escritório do representante comercial americano (USTR, na sigla em inglês), que lidera as negociações com a China, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP.

Nesta quinta-feira, o Ministério do Comércio da China ajudou a animar os mercados de ações, sinalizando que Pequim pode não revidar os últimos aumentos de tarifas de Trump e ainda está disposta a negociar.