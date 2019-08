A futura presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que estava confiante que as medidas tomadas no setor financeiro da área do euro limitarão o impacto da saída do Reino Unido.

"Globalmente, estou confiante de que as medidas tomadas até agora limitaram o impacto quando o Reino Unido deixar a UE quanto ao acesso a serviços financeiros na zona do euro", afirmou em um comunicado enviado ao Parlamento Europeu.