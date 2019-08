Comunicado do Business Wire :Pole To Win International, Ltd.

Pole To Win International, Ltd. (PTW), provedor de videogames e serviços de terceirização de serviços de tecnologia líder do mercado, anunciou hoje que está lançando o time de primeira linha de Esports. O time é composto por antigos membros do Indian Tigers assim como por outros principais jogadores profissionais. O time já é um dos três melhores times na Índia, qualificados para o campeonato ESL em Milão e aparecendo como o favorito dos fãs na Índia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190829005171/pt/

Pole To Win International's Orange Rock Esports (Photo: Business Wire)

"O crescimento e o potencial do Esports é fenomenal," declarou Deborah Kirkham, diretora executiva da PTW. "Orange Rock Esports representa nossa primeira incursão nessa excitante arena. Estamos entusiasmados por nos juntarmos à esta indústria em rápido crescimento e prontos para torcer por nosso talentoso time."

"Está previsto que haverá 557 milhões de entusiastas pelo Esports até 2021 e a PTW está ansiosa para desempenhar um papel na captura dos corações e mentes do público do Esports," adicionou Kasturi Rangan, presidente da PTW da América e da Índia. "Na PTW, somos todos jogadores de coração, o que torna este um passo extra excitante para nós. Recentemente, houve um evento PMCO onde o time atraiu mais de 3,7 milhões de pessoas e foi votado como o favorito dos fãs com mais de 660.000 votos. Muitos de nós fomos fãs dos Indian Tigers e agora estamos ansiosos para apoiar diretamente o sucesso de nosso time recentemente formado, o Orange Rock Esports da PTW."

O time Orange Rock Esports está passando por um treinamento exclusivo em Hyderabad, na Índia. Eles estão treinando juntos pelos próximos dois meses sob o gerenciamento de Bharat Kiran Reddy (também conhecido como Ribbi) que é uma lenda na comunidade de jogadores profissionais da comunidade de Esports na Índia. Triunfando sobre mais de 500 outros times que jogam na Índia, o Orange Rock Esports terá sua primeira chance de competir como um time no final de setembro, tendo se qualificado para as finas do Vodafone 5G PUBG Mobile em Milão, representando a Índia.

"Agora que passamos um tempo nos unindo como um time, estamos mais fortes do que nunca e prontos para dominar a arena PUBG Mobile. Estamos muito animados em trabalhar com a PTW para construir o futuro do Orange Rock Esports," disse Bharat Kiran Reddy, o treinador e porta-voz do time Orange Rock.

Sobre a Pole To Win International

Pole To Win International, Ltd. (PTW) é o provedor líder de jogos, entretenimento digital e soluções interativas de mídia com 16 escritórios em 10 países em todo o mundo. Nossa gama de serviços inclui garantia de qualidade, localização, experiência do cliente, serviços de engenharia e desenvolvimento e serviços de produção de áudio. A PTW tem 25 anos de experiência e a infraestrutura para criar suporte personalizado para projetos e clientes de todos os tamanhos.

A PTW, composta por subsidiárias globais, é uma empresa de participações com matriz no Reino Unido fundada em 2016 sob o grupo Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. que é listada na primeira sessão da bolsa de valores de Tóquio sob número 3657. POLE TO WIN é uma marca registrada da Pole To Win Co., Ltd. no Japão e em outros países. Todos os direitos reservados. Para obter outras informações, acesse https://www.ptw.com/

Mantenha-se conectado com a PTW no Facebook, Twitter e LinkedIn.

Para questões relacionadas ao Orange Rock Esports, envie e-mail para pr@orangerock.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190829005171/pt/

Allison DeLeo Racepoint Global para Pole To Win International Telefone: +1 (415) 694-6700 ptw@racepointglobal.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.