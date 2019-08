IBGE: Brasil escapa da recessão com crescimento de 0,4% no 2o. trimestre

A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, evitando assim a recessão após ter contraído 0,2% no período de janeiro a março, informou nesta quinta-feira o instituto oficial de estatísticas do IBGE.

A expansão é superior à estimativa média de 0,2% estabelecida por 31 analistas consultados pelo jornal Valor.

"É uma surpresa extremamente positiva e nos forçará a rever nossas projeções", disse o economista André Perfeito, em nota da Necton.

Comparado com o segundo trimestre de 2018, o crescimento foi de 1%.

A expansão do segundo trimestre em relação ao primeiro foi assegurada pela indústria (+0,7) e serviços (+ 0,3%), que compensaram uma contração da agricultura (-0,4%).

Os dados devem fornecer alívio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que embarcaram em um programa de ajustes fiscais e privatizações com o qual pretendem energizar a maior economia da América Latina, após dois anos de severa recessão (2015 -2016) e outros dois com crescimento fraco (+ 1,1% em 2017 e 2018).