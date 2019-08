Crescimento dos EUA no segundo trimestre revisado a 2%

O crescimento da economia dos Estados Unidos foi revisado em leve baixa no segundo trimestre, mas permanece sustentável, embora tenha registrado estagnação na comparação com o início do ano, de acordo com uma estimativa do Departamento do Comércio publicada nesta quinta-feira.

A expansão em ritmo anual do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2% entre abril e junho, e não de 2,1% como indicou a primeira estimativa.

O resultado confirma a forte desaceleração na comparação com o primeiro trimestre (3,1%). Mas o crescimento continua sendo relativamente sustentável, estimulado em grande medida pela força dos consumidores.