O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que quer um país "mais justo, mais competitivo, mais solidário, mais inclusivo", após ser encarregado nesta quinta-feira de formar um novo governo.

Aceitando dirigir uma nova maioria inédita entre os social-democratas do Partido Democrático (PD) e do Movimento 5 Estrelas (M5E), Conte assegurou à imprensa que quer devolver à Itália o "lugar que merece e um papel de primeiro plano na Europa" no "respeito ao multilateralismo".