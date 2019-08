Economia francesa cresceu 0,3% no 2T, um décimo a mais que o previsto

A economia francesa cresceu 0,3% no segundo trimestre, um décimo acima do esperado, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INSEE).

Esta revisão, vinculada às correções sazonais de acordo com o INSEE, consolida os objetivos do governo francês, que espera um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) de 1,4% para 2019.

Além disso, ocorre em um contexto de desaceleração geral da atividade na zona do euro.

"Temos um sólido nível de crescimento", disse o ministro da Economia, Bruno Le Maire, na terça-feira em uma entrevista à rede de LCI.

Le Maire afirmou que manterá sua previsão de crescimento em 1,4% para 2019.

Segundo o Banco da França, a OCDE, o FMI e a Comissão Europeia, a economia francesa crescerá 1,3% este ano, ante 1,7% em 2018.