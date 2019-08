Chanceler iraniano diz que EUA devem respeitar acordo nuclear se desejam negociar

O governo dos Estados Unidos deve retornar ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e terminar com o "terrorismo econômico" a que submete Teerã se deseja negociar, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif.

"Washington está em uma guerra econômica contra o povo iraniano, e para nós não será possível conversar com eles se não interromperem a guerra, seu terrorismo econômico, contra os iranianos", declarou o chefe diplomacia de Teerã durante uma visita à Malásia.

"Conversamos amplamente com os Estados Unidos, havíamos obtido um acordo. E eles devem aplicá-lo antes de esperar outras discussões", completou, em referência ao pacto internacional que limita o programa nuclear do Irã.

As tensões entre os dois países aumentaram após a abrupta retirada de Washington do acordo em 2018, assim como da imposição de duras sanções americanas contra o Irã. Nos últimos meses a crise aumentou ainda mais com episódios como ataques de autoria não determinada contra navios na região do Golfe, um drone abatido e petroleiros retidos.

Durante a reunião do G7 na França, no entanto, o presidente americano Donald Trump deu sinais de que estaria aberto a reduzir o tom e retomar o diálogo, ao afirmar que não descartava um encontro com seu colega iraniano Hassan Rohani.

Este último, porém, afirmou na terça-feira que Washington deve retirar todas as sanções antes de voltar a negociar, Zarif reiterou nesta quinta-feira.