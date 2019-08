Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

Como parte de sua missão de expandir ainda mais o mercado latino-americano, o Grupo MultiBank comemorou a abertura de sua nova sede regional, o MultiBank LATAM, em Monterrey (México). O escritório regional será comandado por dois experientes profissionais do setor: Jorge Alberto González Villarreal e Javier Ernesto González Jiménez.

MultiBank Group Launches LATAM Headquarters in Mexico (Photo: Business Wire)

Durante a cerimônia de abertura do MultiBank LATAM, Jorge Alberto González (CEO) e Javier Ernesto González (CFO) apresentaram a equipe que fará parte do MultiBank LATAM no México e falou sobre a importância de criar confiança com a maior comunidade mercado de câmbio e negociação financeira.

"É vital para o sucesso de nossos negócios colocar nossos clientes em primeiro lugar, para alcançar seus objetivos de investimento e negociação", disse Jorge Alberto González. "É por isso que damos a todos nossos clientes as ferramentas e o suporte necessários para tomar a melhor decisão de negociação no mercado de câmbio."

A adição do MultiBank LATAM no México faz do Grupo MultiBank uma das maiores empresas de derivativos financeiros do mundo, com escritórios em 20 cidades no mundo inteiro, incluindo Hong Kong, Sydney, Frankfurt, Viena, Barcelona, Dubai, Istambul, Califórnia, Guangzhou, Tianjin, Cidade de Ho Chi Minh, Manila, Kuwait, Chipre, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Cayman, e regulamentadas pela ASIC, BaFin, FMA, FSC, CNMV, CIMA e RAK.

De acordo com González, o MultiBank LATAM procurará expandir nos próximos 18 meses para países como Colômbia, Argentina e Costa Rica.

Sophia Barnes Diretora de Relações Públicas MultiBank LATAM Site: www.multibanklatam.com Tel.: +52 1 81 1769 5086 E-mail: ventas.latam@multibankfx.com

