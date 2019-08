Presidente italiano concede a Conte mandato para formar novo governo

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, concedeu nesta quinta-feira a Giuseppe Conte um mandato para tentar formar um novo governo de coalizão que reúnam o populista Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático, de centro-esquerda.



Ontem, os dois partidos anunciaram uma aliança improvável para bloquear uma tentativa do líder do partido Liga, Matteo Salvini, de assumir o poder.



Segundo um porta-voz presidencial, Conte, que recentemente renunciou ao cargo de primeiro-ministro após o colapso da coalizão entre o M5S e o Liga, aceitou o novo mandato de Mattarella. Fonte: Associated Press.