Giuseppe Conte recebe a missão de formar um novo governo na Itália

O presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou nesta quinta-feira o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, de formar um novo governo, após o anúncio de um acordo político que evitou a convocação de eleições.

O primeiro-ministro terá alguns dias para estabelecer consultas políticas e garantir que existe uma maioria capaz de trabalhar de forma conjunta no Parlamento, depois que o Movimento 5 Estrelas (M5E) e o Partido Democrático (PD) alcançaram um acordo para formar uma nova coalizão.

A crise explodiu em 8 de agosto quando o líder do partido Liga (extrema-direita) e ministro do Interior, Matteo Salvini, dinamitou o próprio governo de coalizão com o M5E e exigiu a convocação de novas eleições, que imaginou que fariam dele o novo primeiro-ministro.

O líder do M5E, Luigi Di Maio, explicou que o acordo com o PD deve ser ratificado pelos membros de seu partido em uma votação online que pode acontecer no fim de semana.

Analistas acreditam que, apesar das consideráveis divergências que separam os novos sócios, é pouco provável que sejam maiores que no governo anterior formado pela Liga e o M5E.

O pacto anunciado na quarta-feira diminui a pressão sobre o país, ameaçado por uma dívida enorme e que tem a necessidade de aprovar um orçamento nos próximos meses.