Separatistas do sul do Iêmen recuperam controle de Aden

Os separatistas iemenitas retomaram o controle de Aden, a grande cidade do sul do Iêmen, após confrontos com as forças pró-governo que haviam recuperado a localidade na quarta-feira, informaram fontes dos dois lados do confronto nesta quinta-feira.

Os separatistas do sul "controlam completamente a cidade de Aden, assim como seus pontos de acesso", afirmou o porta-voz do Conselho de Transição do Sul (STC, separatistas), Haitham Nezar.

Uma fonte do governo confirmou a informação à AFP e indicou que as forças pró-governo "saíram de Aden" e seguiram para a província vizinha de Abyan.

O governo de Abd Rabo Mansur Hadi anunciou na quarta-feira que as forças do regime haviam retomado Aden. Os separatistas haviam assumido o controle da localidade em 10 de agosto após intensos combates.

A sede provisória do governo iemenita ficava em Aden desde 2015, quando os rebeldes huthis, estabelecidos no norte do país, conquistaram a capital Sanaa.

As forças pró-governo e os separatistas do sul já lutaram em conjunto para combater os huthis, mas suas relações ficaram tensas a partir 2017.

O STC tem o apoio dos Emirados Árabes, enquanto a Arábia Saudita respalda o governo de Hadi. Os dois países integram a coalizão árabe presente no Iêmen desde 2015 para combater os huthis, que recebem apoio do Irã.