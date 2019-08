Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), um dos principais fornecedores de serviços de outsourcing biofarmacêutico, solidificou a sua posição de liderança na UE com investimento estratégico para aprofundar sua presença na Irlanda e expandir sua presença na Europa.

PCI anunciou o investimento dedicada a uma nova instalação clínica de última geração perto de Dublin, na Irlanda, que aumentará significativamente a capacidade de seus negócios em serviços clínicos como parte de sua estratégia global de expansão da rede global. Na conclusão, o edifício fornecerá mais de 6.900 metros quadrados de espaço, servindo como um centro principal de embalagem primária e secundária, armazenamento, logística e distribuição. A expansão ocorrerá nos próximos meses e trará recursos adicionais de temperatura ambiente controlada e armazenamento em cadeia de frio para clientes PCI, bem como, serviços de embalagem clínica.

Esse novo investimento complementará a marca já estabelecida pela PCI em Dublin, na Irlanda, após a aquisição da Millmount Healthcare em 2017. A instalação, licenciada pela HPRA, também oferece armazenamento e distribuição clínica (S&D;) para o envio de Medicamentos Investigacionais (IMP) para sites com base tanto na UE como globalmente. Serviços adicionais no local incluem manuseio da cadeia de frio, capacidade de empacotamento e armazenamento para produtos clínicos e comerciais, e capacidade de serialização, bem como, um laboratório completo de teste de liberação analítica. Desde a aquisição/estabelecimento de sua presença na Irlanda, a PCI inaugurou uma instalação dedicada à embalagem de alta contenção e de última geração especializada em embalagens comerciais primárias e secundárias para todas as formas sólidas de dosagem oral, incluindo produtos especializados e altamente potentes.

Comentando sobre este mais recente investimento, o CEO da PCI, Salim Haffar, disse: "Nossa estratégia de crescimento está focada na expansão contínua de nossa rede global para apoiar a crescente demanda de nossos clientes e fornecer uma solução para o Brexit por meio de investimentos contínuos em capacidade, expansão de capacidade e talento. Estamos muito satisfeitos com o progresso de nossa equipe na expansão de nossa presença global, ao estabelecer parceria com nossos clientes no objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes."

Esse novo investimento na Irlanda complementa a rede clínica global da PCI em Bridgend, Reino Unido, Rockford e San Diego, EUA e Melbourne, na Austrália, com recursos espelhados.

Sobre a PCI

O setor global de assistência médica confia na PCI as soluções de desenvolvimento que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano, e mais de cinco décadas no setor da saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades globais ao longo do ciclo de vida do produto, desde o desenvolvimento pré-clínico, estudos clínicos de investigação, comercialização e fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes.

