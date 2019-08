Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira, animada pela alta dos preços do petróleo.

O índice industrial Dow Jones avançou 1,00%, a 24.036,10 unidades, o tecnológico Nasdaq se valorizou 0,38%, a 7.856,88, e o S&P; 500 teve alta de 0,65%, a 2.887,94 unidades.

A sessão começou em baixa pelas preocupações com a economia, mas se reorientou com o aumento dos preços do petróleo.

A alta do preço barril fez bem às ações do setor petroleiro. O subíndice do S&P; que as reúne teve alta de 1,40%. A Chevron teve alta de 0,70%, e a Occidental, 1,8%.

O mercado também ficou aliviado com a falta de novidades sobre o confronto comercial entre Estados Unidos e China.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos recuperava a queda, a 1,47%.