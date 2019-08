Comunicado do Business Wire :Pharma Foods International Co. Ltd.

Pharma Foods International Co. Ltd.disponibilizou para publicação seu primeiro estudo, que comprova a suplementação de um regime de proteína de soro após exercícios, com seu principal produto PharmaGABA? produzido naturalmente, produzindo um aumento no nível do hormônio de crescimento sérico em repouso já existente e, como consequência, promovendo a formação de massa muscular magra. Isto abre oficialmente um caminho que vincula a ingestão regular do GABA a um perfil nutricional naturalmente benéfico e equilibrado para o estilo de vida atlético.

Change in whole body lean mass for 12 wk measured by DXA

O GABA (ácido gama-aminobutírico) é um aminoácido que funciona como um neurotransmissor inibitório essencial, sendo fundamental para a atividade celular no sistema nervoso humano. Embora o efeito anabólico específico do GABA permaneça indefinido, o que este estudo comprova agora é que a ingestão oral do PharmaGABA? , junto com a proteína do soro de leite, um modo conhecido de estimular a hipertrofia do músculo esquelético, aumenta o processo e produz mais massa magra do que apenas com a proteína do soro.

O estudo analisou 26 homens, com idades entre 26 e 48 anos, que praticavam treinamento com pesos de resistência progressiva. O grupo foi dividido em dois e todos ingeriram 10 gramas de proteína de soro por dia, metade do grupo de pessoas suplementaram com 100 miligramas de PharmaGABA?. O grupo treinava duas vezes por semana, após um ciclo sistematizado de exercícios de resistência ao peso. O hormônio de crescimento sérico em repouso foi registrado no plasma sanguíneo no início do estudo, em quatro, oito e doze semanas; enquanto a mudança na massa muscular foi medida usando a absorciometria por raio-X de dupla energia (DXA) no início e após doze semanas. O resultado foi que, embora o GH tenha melhorado significativamente para o grupo que ingeriu a proteína de soro, a melhoria se estabilizou rapidamente, enquanto a adição do GABA demonstrou proliferação de GH durante todo o período e, ao fim de doze semanas, a massa magra aumentou intensamente no grupo que tomou os dois juntos.

A Pharma Foods International é líder na produção do GABA, um suplemento nutricional amplamente admirado por seu papel em afetar positivamente as funções neurais como o relaxamento, a redução do estresse e a atenção. O seu PharmaGABA? é um derivado natural que utiliza o lactobacillus hilgardiie que foi utilizado durante séculos na preparação de alimentos como o kimchi coreano. A PharmaGABA? tem presença em dezenas de produtos no Japão, refletindo a confiança do público em sua eficácia e no alto padrão de fabricação que a Pharma Foods International passou a representar.

