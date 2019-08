Itália: alcançado acordo para Conte ser o primeiro-ministro

Um acordo político foi alcançado com o Partido Democrata (centro esquerda) para formar um novo governo liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, anunciou nesta quarta-feira o líder do Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema).

A manutenção de Conte, considerado ligado ao M5S, "será uma garantia" para o Movimento, disse Luigi Di Maio, criticando seu ex-aliado Matteo Salvini (extrema direita) por ter, em 8 de agosto, rompido a coalizão formada há 14 meses, deixando "60 milhões de italianos sem governo".

O M5S foi a última formação política a ser recebida nesta quarta-feira, após dois dias de consultas, pelo presidente Sergio Mattarella.

Primeiro partido no parlamento desde as eleições legislativas de 2018, o movimento antissistema é fundamental para a formação de uma maioria no governo italiano.