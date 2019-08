EUA apresentarão plano de paz no Oriente Médio após eleição em Israel

O plano de paz dos Estados Unidos para uma solução do conflito entre palestinos e israelense será apresentado somente depois das eleições legislativas de 17 de setembro em Israel - anunciou o assessor especial da Casa Branca Jason Greenblatt, nesta quarta-feira (28).

"Decidimos não apresentar o plano de paz (ou elementos do mesmo) antes das eleições em Israel", tuitou Greenblatt, depois das ambíguas declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre este tema, durante a recente cúpula do G7.

Durante um encontro com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, em paralelo ao G7, Trump afirmou que Washington vai esperar até depois das eleições em Israel para apresentar seu plano, mas sugeriu que alguns pontos poderiam ser antecipados.

"Acho que se poderá ver o que é o acordo antes das eleições", disse à imprensa.

Trump também insistiu em que os palestinos "gostariam de obter um acordo" e defendeu sua decisão de cortar os recursos dos EUA para a agência da ONU que ajuda refugiados palestinos.

Elaborado por seu genro Jared Kushner, o plano já foi rejeitado pelos palestinos.

Ainda se desconhece a parte política do projeto, mas Kushner já divulgou seu aspecto econômico, que implicaria significativos investimentos estrangeiros na região.