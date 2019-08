Jovem ativista do clima Greta Thunberg chega a Nova York

A jovem ativista sueca contra o aquecimento global, Greta Thunberg, de 16 anos, anunciou nesta quarta-feira sua chegada a Nova York depois de cruzar o Atlântico em um veleiro "zero carbono" por 15 dias.

"Terra! As luzes de Long Island e a cidade de Nova York à frente!", escreveu Thunberg em sua conta no Twitter depois de viajar 3.000 milhas náuticas do sul da Inglaterra.

A ativista disse depois que o navio já ancorou em frente a Coney Island, a famosa praia de Nova York com um enorme parque de diversões, e que a tripulação deve passar pela alfândega e pela imigração.

"Nós chegaremos em terra na na marina de North Cove às 14h45h (16h45 de Brasília), se a maré permitir", acrescentou.

A ativista viajou para Nova York para participar de uma cúpula da ONU sobre Ação Climática no final de setembro.

Ela se recusou a viajar de avião devido às altas emissões causadas pelas viagens aéreas.

Pierre Casiraghi, filho da princesa Caroline de Mônaco, ofereceu então à jovem ativista um barco de forma gratuita para a viagem.

O "Malizia II", um veleiro de 18 metros de comprimento capitaneado pelo próprio Casiraghi e pelo marinheiro alemão Boris Herrmann, está equipado com painéis solares e turbinas submarinas que permitem gerar a eletricidade que alimenta os instrumentos de navegação, o piloto automático, os equipamentos de dessalinização e um laboratório para medir o nível de CO2 das águas.