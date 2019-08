Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) anunciou hoje a assinatura de um acordo de parceria com o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas para compartilhar conhecimentos em tecnologia biométrica.

O suporte baseado em conhecimento da NEC ajudará o PMA a revisar sua arquitetura de sistemas e melhorar e escalar o SCOPE, a identidade digital do PMA e a plataforma de gerenciamento de serviços beneficentes.

Após a parceria, o PMA estará mais bem posicionado para desenvolver uma plataforma mais poderosa, com o uso de tecnologias de primeira classe, que estará disponível tanto para o PMA quanto para os parceiros humanitários, procurando um meio seguro e eficaz de fornecer assistência e serviços alimentares, como transferências baseadas em dinheiro.

Essa parceria ajuda a promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas, particularmente o Objetivo 2, com a finalidade de "acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhorar a nutrição, e promover a agricultura sustentável". Isso inclui a disposição 2.1 de eliminar a fome até 2030. Além dessa parceria, a NEC continuará a colaborar com várias organizações internacionais, ONGs e governos para fornecer soluções biométricas avançadas, com o objetivo de criar uma sociedade segura, protegida, eficiente e igualitária.

. Nobuhiro Endo, Presidente do Conselho da NEC Corporation É uma honra para a NEC estar contribuindo para as atividades globais do PMA com nossa experiência em TI e tecnologia de autenticação biométrica. Enquanto a Sétima Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD7) ocorre com foco na "reforma digital" em apoio a causas humanitárias na África, este memorando de entendimento ajudará a promover uma transformação digital que está alinhada com os objetivos da TICAD7 e ajuda promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Sobre a NEC Corporation

A NEC Corporation é uma líder na integração de tecnologias de rede e TI que beneficiam negócios e pessoas em todo o mundo. O Grupo NEC oferece globalmente "Soluções para a Sociedade" que promovem a segurança, proteção, eficiência e a equidade da sociedade.

Sobre o Programa Mundial de Alimentos

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas salva vidas em emergências e muda vidas para milhões de pessoas através do desenvolvimento sustentável. O PMA funciona em mais de 80 países em todo o mundo, alimentando pessoas presas em conflitos e desastres e lançando as bases para um futuro melhor.

