O presidente Jair Bolsonaro exigiu novamente nesta quarta-feira uma "retratação" de seu colega francês Emmanuel Macron, por declarações consideradas ofensivas contra sua pessoa e a soberania do Brasil sobre a floresta amazônica.

"No tocante ao governo francês, o fato de me chamar de mentiroso e por duas vezes falar que a soberania da Amazônia tem de ser relativizada, somente após ele [Macron] se retratar do que falou no tocante a minha pessoa (...) aí sem problema algum voltamos a conversar", declarou Bolsonaro aos jornalistas.