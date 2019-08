França neutraliza rede de computadores hackeados

A polícia francesa conseguiu neutralizar um "botnet", uma rede de computadores hackeados que incluía quase um milhão de máquinas, principalmente localizadas na América Latina.

De acordo com a polícia francesa, mais de 850.000 computadores foram liberados do "botnet" que os conectava de maneira clandestina. E o número pode aumentar.

"É uma grande operação pelo número de computadores envolvidos", explicou à AFP Gérôme Billois, analista francês de segurança cibernética da empresa Wavestone.

Ele afirmou que a operação mostra um "alto nível de perícia" dos hackers, que utilizaram uma forma de operação criativa depois que foram advertidos originalmente pelo programa antivírus tcheco Avast.

De acordo com a polícia e o Avast, o caso começou quando o programa antivírus informou a força de segurança no início de 2019 sobre a presença na região de Paris de um servidor que comandava uma rede de computadores infectados, principalmente na América Central e América do Sul.

A polícia e o Avast informaram que a rede de computadores infectados permitia aos hackers gerar principalmente criptomoedas Monero.

A operação foi possível graças a uma falha de segurança no software usado pelos hackers, que estão sendo identificados em investigações que ainda não chegaram ao fim, indicou a polícia.