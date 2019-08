Incêndio em bar deixa 23 mortos no México e autoridades investigam ataque

Ao menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um incêndio em um bar da cidade de Coatzacoalcos, leste do México, um ato que as autoridades estão investigando como um ataque, informou o Ministério Público local.

Oito mulheres morreram no incêndio, que começou na terça-feira à noite, informou a Procuradoria do estado de Veracruz.

Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incêndio. Coatzacoalcos é um dos focos da violência provocada pelo narcotráfico no país.

"A Procuradoria Geral do Estado condena de maneira enérgica o que poderia constituir um ataque", afirma um comunicado.

Sobreviventes afirmaram à AFP que foi um atentado executado por oito homens armados, que invadiram o bar com galões de gasolina. Eles espalharam o combustível no local e atearam fogo.

Parentes de funcionários do bar 'Caballo Blanco' compareceram ao local em busca de informações.

"O que quero saber é se está bem", afirmou à AFP a mãe de um funcionário da limpeza, depois de percorrer hospitais em busca de seu filho.

"Em Coatzacoalcos o suposto ataque não ficará impune", escreveu mais cedo no Twitter o governador de Veracruz, Cuitláhuac García.

"Grupos criminosos não são mais tolerados ", acrescentou o governador.

Veracruz é uma das regiões mais violentas do país por sua localização geográfica no Golfo de México, uma das áreas mais usadas pelos narcotraficantes para o transporte de drogas aos Estados Unidos e cenário de extorsões e sequestros de migrantes.