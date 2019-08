Ao menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um incêndio em um bar da cidade de Coatzacoalcos, leste do México, e as autoridades consideram um "possível ataque", informou o Ministério Público local.

Oito mulheres morreram no incêndio, que começou na terça-feira à noite, informou a Procuradoria do estado de Veracruz.

Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incêndio. Coatzacoalcos é um dos focos da violência provocada pelo narcotráfico no país.