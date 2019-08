Governo britânico quer suspender sessões no Parlamento até duas semanas antes do Brexit

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson planeja suspender as sessões no Parlamento em setembro e até 14 de outubro, apenas duas semanas antes da data marcada para o Brexit, informa a imprensa britânica.

A medida dificultaria o trabalho dos deputados que desejam impedir uma saída da União Europeia (UE) sem acordo.

A moeda britânica, a libra esterlina, registrou desvalorização de mais de 1% imediatamente depois que a emissora de rádio e televisão pública BBC e o canal privado Sky News informaram o plano.