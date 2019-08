Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition

Hoje a 17ª edição da Exibição Internacional Equestre e de Caça (International Hunting e Equestrian Exhibition, ADIHEX) 2019 de Abu Dhabi foi inaugurada com um número inesperado de visitantes no primeiro dia. O evento é realizado sobre o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Representante do Governante na Região de Al Dhafra e Presidente do Clube de Falcoeiros dos Emirados e irá até o dia 31 de agosto de 2019.

A shot from the workshop of the Illegal Trade in Birds of Prey held in the presence of His Excellency Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Climate Change and Environment, His Excellency Majid Ali Al Mansouri, Secretary General of the Emirates Falconers' Club and Chairman of the Higher Organizing Committee of ADIHEX

O slogan para a edição deste ano é "Juntos para consolidar iniciativas de caça sustentáveis". Para isso, todas as atividades e ativações destacarão as definições da caça sustentável para uma audiência universal, a fim de reforçar o equilíbrio ambiental entre a caça e a preservação de diversas aves de rapina.

A 17ª edição combina 11 setores e são eles: Produtos e serviços veterinários, armas de caça, veículos e equipamentos de lazer ao ar livre, turismo de caça e safári, artes e artesanatos, esportes equestres, falcoaria, pesca e esportes marítimos, equipamentos para caça e camping e promoção e preservação da herança cultural. Essa é uma adição à Arena que é dedicada a shows com cavalos, camelos e cães.

Hoje aconteceu um workshop que discutiu o comércio ilegal de aves de rapina que foi realizado adicionalmente às iniciativas da exibição. O workshop contou com a presença de sua excelência, Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, Sua Excelência, Majid Ali Al Mansour, secretário geral do Clube de Falcoaria dos Emirados e presidente do Comitê Organizador Superior de ADIHEX e Sua Excelência, Dr. Sheikha Salem Al Dhaheri, secretário geral da Agência Ambiental de Abu Dhabi, e diversos representantes oficiais locais e internacionais.

O workshop revisou os mecanismos do processo e os esforços feitos pelas instituições locais e internacionais para auxiliar os esforços da Associação Internacional para a Falcoaria e o Clube de Falcoaria dos Emirados, que organizou o workshop para promover a eliminação do comércio ilegal das aves de rapina.

Na edição atual da ADIHEX haverá "Prêmios da ADIHEX" para indivíduos e organizações que contribuem para o sucesso da exibição. A exibição está organizando um Leilão de Camelos na arena durante os cinco dias de exibição. Haverá também um Leilão de Arte com mostras de peças artísticas muito especiais e pinturas de artistas talentosos.

A ADIHEX também abriga o Hub da Inovação que é uma plataforma para todos os amadores, pequenas empresas e todos os interessados em atividades de caça, equestres e falcoaria para exibir suas peças especiais. Durante o show haverá um Leilão de Falcões diário pela primeira vez e que continuará pelos cinco dias da exibição.

A exibição também contará com diversas competições e atividades culturais e de entretenimento voltadas aos visitantes com prêmios no valor de mais de um milhão de dirhams.

