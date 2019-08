Estado de alerta em Gaza após a morte de dois policiais palestinos

A Faixa de Gaza estava "em alerta" na quarta-feira após as explosões que mataram dois policiais palestinos, informaram autoridades do enclave controlado pelo Hamas.

Os agentes de segurança faleceram em "duas explosões contra postos de controle da polícia" na noite de terça-feira, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior de Gaza, território onde vivem dois milhões de palestinos.

A Faixa de Gaza está em "estado de alerta", segundo o ministério, e os jornalistas da AFP notaram uma presença reforçada de homens do Hamas nos principais eixos do enclave.

As autoridades de Gaza não especificaram a origem das explosões, enquanto o exército israelense disse que não realizou nenhum bombardeio aéreo, informação confirmada por testemunhas à AFP no local.

Na manhã de terça-feira, a aviação israelense anunciou que havia bombardeado um posto militar do movimento islâmico palestino do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, depois de disparar um morteiro do enclave palestino para Israel.

Uma série de disparos de foguetes do território palestino, seguidos por represálias israelenses nas últimas semanas, além de confrontos na fronteira, geram o temor de uma escalada de confrontos entre o Hamas e Israel antes das eleições gerais israelenses, em 17 de setembro.