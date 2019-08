'O Irlandês', da Netflix, terá curta exibição nos cinemas

O próximo filme de Martin Scorsese, "O Irlandês" ("The Irishman"), com a lendária dupla Robert De Niro e Al Pacino, terá uma exibição limitada em cinemas antes de ser disponibilizado na plataforma da Netflix, que o produz.

A filmagem desse esperado longa-metragem sobre gângsters custou 175 milhões de dólares e é uma das superproduções com as quais a Netflix tenta se posicionar na indústria cinematográfica tradicional, enquanto defende seu modelo econômico que privilegia sua plataforma sobre as salas de cinema.

Algumas figuras de Hollywood, como o diretor Steven Spielberg, pressionam para que os filmes feitos especialmente para plataformas de streaming não possam ser indicados ao Oscar.

Atualmente, as normas da Academia de Cinema dos Estados Unidos exigem que um filme seja exibido durante ao menos sete dias na área de Los Angeles para poder concorrer ao Oscar.

Em uma tentativa de combinar seus interesses comerciais com suas ambições pelo Oscar, a Netflix anunciou nesta terça-feira que "O Irlandês" estreará em algumas salas de Los Angeles e Nova York em 1 de novembro e em outras cidades dos Estados Unidos e do Reino Unido em 8 de novembro.

O filme estará disponível no mundo todo na Netflix a partir de 27 de novembro.