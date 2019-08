Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global e a Taxture, um escritório de Amsterdã, chegaram a um acordo de colaboração, o que demonstra força no crescimento contínuo da associação global em toda a Europa.

Fundada há uma década por parceiros com raízes nos principais escritórios de advocacia e nos escritórios de contabilidade Big Four, os 45 profissionais da Taxture fornecem serviços de consultoria tributária e de conformidade tributária a clientes nacionais e internacionais. Além disso, o escritório oferece serviços jurídicos e cartoriais a seus clientes.

"Comecei a minha carreira há 20 na Arthur Andersen, por isso, meus valores de transparência e gestão já estão bem alinhados com os valores fundamentais da Andersen Global", disse Ferruh Tarik Tigli, diretor administrativo do escritório da Taxture. "A nossa motivação de ter o foco em princípios de atendimento personalizado ao cliente e os nossos conjuntos de especializações nos diferenciam da concorrência. Estamos ansiosos por colaborar com a Andersen Global e continuar e oferecer serviços perfeitos e de alta qualidade em toda a Holanda, e também em todo o mundo."

"A equipe de Ferruh se destacou como escritório de alto nível na Holanda relativamente em pouco tempo, e a chave do seu sucesso são os valores fundamentais que a maioria das pessoas associa ao nome Andersen", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. "Eles usam práticas de consultoria sofisticadas que se ajustam bem a uma organização global e que nos permitirão oferecer um amplo escopo de serviços internacionalmente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 147 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

