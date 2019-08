Ex-membro do Fed pede para instituição enfrentar Trump

Um ex-integrante do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos pediu, nesta terça-feira, para a entidade enfrentar o presidente Donald Trump e sua política comercial que "deteriora as perspectivas da economia".

Bill Dudley, ex-presidente do Fed de Nova York, afirmou que a eventual reeleição de Trump em 2020 "representa uma ameaça para a economia dos Estados Unidos e do planeta".

Em uma coluna na Bloomberg News, Dudley não hesitou em tomar uma posição política, algo incomum para um ex-membro do Fed, e pediu para "refletir sobre as consequências" do resultado das eleições do ano que vem.

Dudley, que deixou o Fed em 2018 e atualmente é pesquisador da Universidade de Princenton, teme que uma política monetária mais acomodatícia como Trump pede "estimule o presidente a incrementar a guerra comercial e elevar mais risco de recessão".

Em seu artigo, ele perguntou: "(O Fed) Deveria atenuar os danos (da guerra comercial) oferecendo estímulos, ou se recusar a jogar esse jogo?".

"Se o objetivo final é promover uma economia saudável, o Fed deveria considerar verdadeiramente a segunda opção", opinou Dudley