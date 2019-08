Desvantagens de mulheres no mercado de trabalho vão além de salário, diz OIT

As mulheres ganham 17% menos que os homens na América Latina e no Caribe, mas as "condições desfavoráveis" que enfrentam no mercado de trabalho não se restringem aos salários, afirmou nesta terça-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"A taxa de desemprego feminina excede a masculina e persistem as barreiras culturais na entrada de homens e mulheres em segmentos importantes dos mercados de trabalho predominantemente femininos (serviço doméstico) e predominantemente masculinos (mineração)", afirmou a OIT em relatório divulgado em Lima.

Embora a presença da mulher no mercado de trabalho tenha aumentado significativamente, foi em maior medida no "trabalho em período parcial, informalidade, emprego esporádico e autoemprego", destacou a OIT.

Essas "brechas de gênero" são "uma das formas de desigualdade claramente injustificáveis hoje em dia", disse o organismo, alertando que elas não representam apenas um problema de direitos, mas também econômico, pois atrapalham o crescimento dos países.

- 80% do trabalho doméstico -

A OIT recomendou a adoção de políticas para fomentar a incorporação da mulher ao universo do emprego e propôs que as empresas adotem sistemas de contratação de funcionários "sem preconceitos de gênero", entre outras medidas.

O relatório destacou que mulheres recebem salários, em média, "17% inferiores ao de homens com a mesma idade de nível educacional". Ele ainda alertou que "a velocidade de participação feminina no mercado de trabalho, que vinha aumentando, desacelerou" após o ano 2000.

A publicação "Mulheres no mundo do trabalho. Desafios pendentes para uma equidade efetiva na América Latina e no Caribe" destaca que as "brechas de receitas de trabalho estão caindo", mas "em ritmo lento".

Uma das formas de favorecer a incorporação das mulheres a empregos remunerados é dar fim à distribuição "desigual" das tarefas domésticas, segundo relatório apresentado pelo diretor regional da OIT, Juan Felipe Hunt, e outros funcionários.

"A divisão das tarefas domésticas por gênero ainda é assustadoramente desigual. As mulheres se encarregam de 80% das tarefas do lar, o que restringe sua participação efetiva no mundo do trabalho", explica o documento.

- Peso na Previdência -

A especialista María Arteta explicou na apresentação do relatória que a presença reduzida das mulheres no mercado leva a prejuízos econômicos para os países.

"Se as mulheres não forem incorporadas ao mercado de trabalho, vai haver um custo". "Se as incorporarmos, o PIB aumenta", explicou.

A funcionária alertou que "nossa população empregada vai diminuir se as mulheres não participarem" do mercado, o que acarreta em um peso crescente nos sistemas de Previdência Social.

O especialista Hugo Ñopo, autor do relatório de 200 páginas, afirmou que para terminar com a desigualdade no mercado de trabalho latino-americano é necessária uma "mudança cultural".

"A mudança cultural é possível, mas demora", afirmou.