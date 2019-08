Dois palestinos morrem em explosão em Gaza

Dois palestinos morreram e outro ficou ferido em uma explosão em Gaza na noite de terça-feira, informou o ministério palestino de Saúde.

O ministério do Interior informou que os dois mortos eram policiais e que as forças de segurança de Gaza haviam aberto uma investigação.

O exército israelense assegurou que não fez qualquer bombardeio aéreo, o que foi confirmado por testemunhas no local.

Na manhã de terça-feira, a aviação israelense anunciou o bombardeio de um posto militar do movimento islamita palestino do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, depois do disparo de um foguete do enclave palestino em direção a Israel.