Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, impulsionado pelos ventos otimistas em torno do conflito comercial entre China e Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro teve alta de 1,4%, a 59,51 dólares, enquanto no mercado de Nova York o barril de WTI para mesma data avançou 2,4%, a 54,93 dólares, após quatro sessões seguidas em baixa.

"Os investidores optaram por se concentrar na perspectiva de um retorno de China e Estados Unidos à mesa de negociações e à possível conclusão de um acordo comercial entre ambos", disse Jasper Lawler, analista do London Capital Group.

Após um aumento das tensões no fim da semana passada, China e Estados Unidos deram sinais na segunda de que estão dispostos a dar fim à guerra tarifária entre as duas potências.