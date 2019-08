Salvini proíbe entrada de navio de ONG em águas italianas

O ministro do Interior Matteo Salvini proibiu a entrada em águas territoriais italianas do navio humanitário "Eleonore", de bandeira alemã, com uma centena de migrantes a bordo.

A ONG alemã Mission Lifeline anunciou nesta segunda-feira que havia resgatado no mar Mediterrâneo uma centena de migrantes detectados a bordo de um bote, e afirmou que sua tripulação havia sido ameaçada pela guarda-costeira líbia.

Itália e Malta rejeitam sistematicamente o desembarque dos navios que resgatam migrantes fora de suas águas territoriais, se não se chegar antes a um acordo de partilha com outros países europeus.

O "Eleonore" tem 20 metros de comprimento e navega sob bandeira alemã.

O "Lifeline", barco com bandeira holandesa da mesma organização alemã, foi retido por ordem judicial em junho em Malta, onde havia atracado com mais de 230 migrantes a bordo.

O capitão desse navio, Claus-Peter Reisch, foi acusado pelas autoridades maltesas e italianas de ter desobedecido as ordens dos guardas-costeiros líbios. Ele foi condenado com uma multa elevada, mas apelou da decisão. O mesmo capitão está no comando do "Eleonore".