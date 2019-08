Taylor Swift promove direitos LGBT no MTV Video Awards

A estrela pop Taylor Swift iluminou a premiação anual Video Music Awards da MTV, na noite de segunda-feira, ao levar para casa o prêmio de Vídeo do Ano e celebrar os direitos LGBTQ ao agradecer por suas músicas vencedoras.

Swift conquistou o prêmio por sua faixa "You Need to Calm Down", logo após o lançamento de seu novo álbum "Lover", que se tornou o mais vendido do ano nos Estados Unidos, depois de apenas dois dias.

O fato de ter ganhado o prêmio escolhido pelos fãs mostra que "você quer um mundo onde todos sejam tratados igualmente de acordo com a lei", disse a jovem de 29 anos, observando que o vídeo termina com uma petição em apoio à Lei da Igualdade, que combate a discriminação de gênero e orientação sexual.

Enquanto isso, a iconoclasta do hip-hop Missy Elliott acendeu a multidão com uma performance condizente com seu status de vencedora do Video Vanguard Award de 2019, o principal prêmio da noite.

Depois que Elliott eletrizou a plateia com uma mistura de seus maiores sucessos, incluindo o clássico "Get Ur Freak On", a rainha do rap Cardi B chamou a rapper de 48 anos de "lenda viva" ao entregar a icônica estatueta do homem na lua.

Ariana Grande, ausente na festa, ganhou três prêmios, incluindo de Artista do Ano.

Billie Eilish, que ganhou o troféu de Melhor Artista Revelação, não pôde comparecer porque está em turnê pela Rússia.

Cardi B - usando um vestido vermelho no estilo gladiador, com fendas altas que mostravam sua enorme tatuagem de pavão - ganhou o prêmio de Melhor Vídeo de Hip Hop, enquanto a espanhola Rosalia e o colombiano J Balvin levaram para casa o prêmio de Melhor Vídeo Latino com o sucesso "Con Altura".

A estrela da noite, Lil Nas X, ganhou o prêmio de Melhor Canção graças à sua viral "Old Town Road", enquanto Shawn Mendes e Camila Cabello ganharam Melhor Colaboração por "Senorita".