Irã: presidente recua em abertura ao diálogo com EUA e exige suspensão de sanções

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, recuou da postura de abertura ao diálogo com o presidente americano, Donald Trump, declarando que os Estados Unidos devem suspender as sanções sobre o país persa antes de iniciar conversas.



"Sem a retirada das sanções, não veremos nenhum desdobramento positivo", afirmou Rouhani nesta terça-feira, 27. Para ele, um encontro entre os dois chefes de Estado neste momento seria apenas uma sessão de fotos e "isto não é possível".



Na segunda-feira, 26, Trump sugeriu que há uma chance de reunião entre os dois presidentes, após uma "intervenção surpresa" do presidente francês, Emmanuel Macron, durante o encontro do G-7 numa tentativa de trazer EUA e Irã para a mesa de negociações. Fonte: Associated Press.