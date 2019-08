Mais de 50 mortos na contraofensiva dos jihadistas sírios em Idlib

Violentos combates entre forças governamentais e rebeldes na província síria de Idlib, na fronteira com a Turquia, deixaram pelo menos 51 mortos nesta terça-feira, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As forças governamentais sofreram 23 baixas e os insurgentes 20, incluindo 13 jihadistas, segundo o OSDH.

"Violentos confrontos explodiram ao leste de Khan Sheikhun durante o amanhecer, após ataques de grupos jihadistas e rebeldes contra posições do regime", afirmou o diretor do OSDH, Abdel Rahman.

Ao mesmo tempo, confrontos perto do aeroporto militar de Abu Duhur terminaram com oito rebeldes mortos.

Os ataques rebeldes coincidem com a viagem do presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Moscou, onde ele se reunirá nesta terça-feira com o colega russo Vladimir Putin para falar sobre a situação em Idlib.

Parte da província de Idlib e setores das províncias de Aleppo e Latakia estão sob controle dos jihadistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS, ex-braço sírio da Al-Qaeda) e de outros grupos rebeldes pró-Turquia de menor importância.

Na semana passada, as forças do governo retomaram a cidade de Khan Sekhun e de várias localidades da província de Hama.

A ofensiva governamental acontece apesar de um acordo sobre uma zona "zona desmilitarizada" negociado por Rússia e Turquia para separar as forças leais ao regime de Bashar al Assad e os insurgentes.

Desde o fim de abril, os bombardeios de aviões sírios e russos mataram quase 900 civis em Idlib, segundo o OSDH.

Mais de 400.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas, informou a ONU.