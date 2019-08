O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta terça-feira que o líder do movimento xiita libanês Hezbollah, o Estado do Líbano e o comandante da força de elite iraniana Quds devem "ter cuidado" com suas palavras e atos.

"Tenham cuidado com o que dizem e, sobretudo, com o que fazem", advertiu Netanyahu em Jerusalém. O Hezbollah acusa o Estado hebreu de atacar com um drone no domingo seu reduto no sul de Beirute e prometeu uma resposta ao "ato de agressão". O presidente libanês Michel Aoun chamou o ataque de "ato de guerra".

"Sugiro a (Hassan) Nasrallah que se acalme", declarou Netanyahu a respeito do líder do movimento xiita libanês.

O Hezbollah, considerado por Israel e Estados Unidos uma organização terrorista, é um importante ator político e militar no Líbano, onde tem representação no governo e no Parlamento. Suas forças atuam na Síria em apoio ao regime de Bashar al-Asad ao lado do Irã, outro inimigo declarado de Israel, desde 2012.

No sábado à noite, Israel anunciou que bombardeou forças iranianas na Síria. O Hezbollah afirmou que um de seus centros de comunicação foi atingido e que dois homens morreram no ataque.

Na segunda-feira, Netanyahu declarou que estava disposto a defender o país "por todos os meios necessários" ante o Irã, que atua, nas palavras do primeiro-ministro israelense, "em várias frentes para cometer ataques mortais contra o Estado de Israel".