Movimento 5 Estrelas aumenta aposta para formar nova maioria na Itália

O Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) aumentou as apostas nesta terça-feira para formar a nova maioria na Itália com o Partido Democrata (PD, centro-esquerda), ao exigir a aprovação para a permanência do primeiro-ministro Giuseppe Conte como chefe de Governo.

"Depois de quatro horas de reunião ontem (segunda-feira), não chegamos a nada. Não podemos trabalhar assim. Voltaremos a encontrar o PD quando os órgãos do partido apresentarem o 'ok' a Conte para seguir à frente do Executivo", afirmou o M5S em um comunicado, pouco antes de um encontro em tese previsto para a manhã desta terça-feira.

Os dois partidos negociam para tentar formar uma nova maioria que substituiria a coalizão implodida em 8 de agosto por Matteo Salvini, líder do partido Liga (extrema-direita), ex-ministro do Interior e ex-vice-presidente, por suas divergências com o turbulento M5S.

"Isto não funciona. Em uma fase tão delicada para o país, não há tempo a perder. Nós trabalhamos intensamente para dar uma resposta imediata aos cidadãos", completou o M5S em seu comunicado, no qual indica que não participará mais em reuniões "até que (o PD) explique oficialmente sua postura sobre Giuseppe Conte".

O M5S conclui o comunicado com a recordação de que é "a primeira força política no parlamento" desde as legislativas de 2018, quando recebeu o recorde de 32% dos votos.

De acordo com a imprensa italiana, o líder do PD, Nicola Zingaretti, não pretende vetar o primeiro-ministro demissionário, mas exige em troca de sua aprovação garantias sobre a formação do ministério, com um maior equilíbrio de forças entre os novos sócios.