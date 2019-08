Comunicado do Business Wire :Thales

Em 2018, o governo tailandês lançou a iniciativa "Tailândia 4.0", com a visão de transformar a Tailândia em uma economia inovadora, dinâmica e orientada aos valores dos seus cidadãos. Com isto em mente, o Ministério de Relações Exteriores (MOFA) da Tailândia irá fornecer 15 milhões de passaportes eletrônicos tecnicamente avançados e de alta segurança aos cidadãos tailandeses graças ao Consórcio DGM, que inclui a Gemalto, uma empresa do grupo Thales, além da Data Products Toppan Forms. Ltd. e a MultiCert. O projeto 'Thai E-passport' é o maior projeto de passaportes contratados pelo Grupo em 2019.

Os cidadãos tailandeses podem esperar um documento de viagem biométrico de 64 páginas inovador que inclui uma "capa eletrônica" com uma página de dados fina e flexível feita de policarbonato, bem como uma moldura contendo uma segunda imagem do cidadão e uma foto UV em cor real. Estes recursos de segurança garantem que o documento esteja seguindo os mais altos padrões de segurança recomendados pela Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO). Os cidadãos tailandeses se beneficiarão do mais alto nível de desempenho graças ao software incorporado e alta segurança para uma rápida passagem pelo controle de fronteiras. Além disto, o DGM Consortium também irá implementar um sistema de passaporte eletrônico de ponta altamente seguro que cumprirá rigorosamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais da Tailândia.

A atual capacidade de produção de passaportes aumentará significativamente, já que dois locais ativos de produção de alta segurança - uma instalação remota e uma principal - serão estabelecidos como parte do projeto, a fim de garantir a continuidade dos negócios e a segurança na emissão de passaportes. Ao fornecer treinamento contínuo e transferência de conhecimento da tecnologia para desenvolver experiência local na emissão de passaporte, a Thales está alavancando sua experiência tecnológica mundial para melhorar a força de trabalho tailandesa à medida que avança rumo a um futuro digital.

Além de um passaporte inovador, os cidadãos tailandeses se beneficiarão de uma maior eficiência no cadastro de seus passaportes, pois o projeto irá atualizar as operações de registro de cidadãos em 22 locais gerenciados e existentes em toda a Tailândia, além de incluir um plano de expansão para estabelecer 15 novos locais em todo o país, oferecendo mais pontos de atendimento aos cidadãos tailandeses para obter seus documentos de viagem.

Como parceira comprometida com a Tailândia há mais de 30 anos em setores de defesa, gerenciamento de tráfego aéreo e transporte terrestre, a Thales alinha-se a esta visão, trazendo agora sua experiência no setor de identidade digital e biometria, tornando-nos uma parceria confiável ao Ministério de Relações Exteriores da Tailândia, uma vez que fornecemos um passaporte moderno e altamente seguro aos seus cidadãos.

"Tendo apoiado as ambições de nossos clientes tailandeses nas últimas três décadas em diversos setores, a Thales está fortemente comprometida em desenvolver capacidades industriais locais em estreita cooperação com nossas parcerias. O Grupo desenvolveu alguns dos passaportes eletrônicos mais sofisticados do mundo, que apoiam continuamente os esforços de governos para o uso de dados biométricos a fim de garantir movimentos entre fronteiras de modo rápido e seguro.

Hoje, temos orgulho em acrescentar a Tailândia a esta lista e ajudar o Ministério de Relações Exteriores (MOFA) a fortalecer a proteção nacional e melhorar a experiência de viagem dos cidadãos tailandeses. Estamos na expectativa de fechar uma cooperação com o MOFA e nossas parcerias para conceber e desenvolver um passaporte eletrônico superior que atenda a seus requisitos exclusivos e exceda o mais alto nível de segurança recomendado pela ICAO." Massimo Marinzi, Diretor Nacional da Thales na Tailândia

