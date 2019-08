Drone israelense que caiu em Beirute tinha explosivos, segundo Hezbollah

O drone que caiu no domingo em um subúrbio de Beirute bastião do Hezbollah carregava mais de cinco quilos de explosivos, afirmou nesta terça-feira o movimento xiita libanês.

Após "especialistas do partido desmontarem o drone (...) descobrimos que havia um artefato explosivo", que pesava cerca de 5,5 quilos, revelou o Hezbollah.

"Confirmamos que o objetivo deste primeiro drone não era um voo de reconhecimento, mas a concretização de um atentado com bomba", destacou o movimento pró-iraniano.

O presidente libanês, Michel Aun, descreveu na segunda-feira como uma "declaração de guerra" o ataque do drone atribuído a Israel,

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, declarou que "toda vez que os drones israelenses penetrarem no espaço aéreo do Líbano, vamos trabalhar para derrubá-los".

Nasrallah definiu o bombardeio como o "primeiro ato de agressão" de Israel no Líbano desde a guerra em 2006.

O Hezbollah, considerado por Israel e Estados Unidos como uma organização terrorista, é um importante ator político e militar no Líbano, onde tem representantes no governo e no Parlamento.