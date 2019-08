Pesquisa aponta vitória de Fernández no primeiro turno

Se as eleições fossem hoje, o presidente Macri seria derrotado, porque teria apenas 32% dos votos (foto: Nicolas Bovio/AFP)



Buenos Aires – Uma pesquisa do Instituto Gustavo Córdoba & Asociados mostra que o oposicionista Alberto Fernández continua favorito a vencer em primeiro turno na disputa presidencial da Argentina. Excluindo-se votos em branco, Fernández e sua companheira de chapa, a ex-presidente Cristina Kirchner, aparecem com 53,2% das intenções de voto, enquanto o atual presidente, Mauricio Macri, recebeu 32,1% das intenções. Em um distante terceiro lugar está Roberto Lavagna, com 7,4% das intenções. Caso se confirme esse panorama, Fernández vencerá no primeiro turno, em 27 de outubro. Sem excluir os votos em branco, Fernández tem 50,7% das intenções de voto e Macri, 30,1%.





A pesquisa do instituto ainda mostra como a imagem do atual presidente é ruim para os argentinos. Para 47,6% dos consultados, a imagem de Macri é "muito ruim" e para 15,1% deles, "ruim". No caso de Fernández, 39,1% dos eleitores pesquisados consideram sua imagem "muito boa", mas 22,8% a avaliam como "muito ruim". A pesquisa foi feita entre 22 e 23 de agosto, com 1.200 eleitores argentinos. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, segundo o instituto, que publicou a íntegra do levantamento em seu site. O Instituto Gustavo Córdoba & Asociados afirma que o cenário das eleições primárias "parece ter se consolidado" e há inclusive um "vento favorável a Alberto Fernández, que lhe permitiu crescer em relação ao resultado obtido semanas atrás". Em caso de um eventual segundo turno, Fernández aparece com 55,9% das intenções de voto e Macri, com 36,3%.





A possível eleição de Fernández preocupa o presidente Jair Bolsonaro. Ele já deu entrevistas afirmando que a vitória do oposicionista no país vizinho vai transformar o Rio Grande do Sul em novo Rondônia, em referência à fuga de venezuelanos para o estado do Norte do Brasil. O argentino rebateu: “Me incomoda a forma e a prepotência como fala, entre outras coisas. Mas a verdade é que o Brasil é muito mais importante do que Bolsonaro. O Brasil é nosso principal sócio e vai continuar sendo. Se Bolsonaro pensa que eu vou fechar a economia e que então o Brasil vai deixar o Mercosul, que fique tranquilo, porque não penso em fechar a economia. É uma discussão idiota".