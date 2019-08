Comunicado do Business Wire :PTC

PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje o lançamento de sua série de relatórios "Estado de Inovação Industrial" em 2019. A série fornece uma revisão e análise contínua da realidade industrial aumentada (AR) e internet industrial das coisas (IIoT) mercados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190826005661/pt/

PTC releases 2019 State of Industrial Innovation report series. (Graphic: Business Wire)

Entre os resultados incluídos no último "Estado de Realidad Industrial Aumentada" relatório: A adoção de AR se tornou o foco no fornecimento de métodos aprimorados de instrução, orientação e treinamento para os funcionários da linha de frente, permitindo a otimização da força de trabalho necessária para lidar com a escassez crescente de mão de obra qualificada pelo setor industrial. De acordo com "Estado da Internet Industrial das Coisas" relatório: A IIoT está preparada para ter um ano extraordinário em 2019, à medida que as empresas procuram melhorar a eficácia operacional, reduzir custos e diminuir o risco inerente ao cenário competitivo moderno. Ambos os relatórios exploram a amplitude das oportunidades cada vez mais multifacetadas apresentadas por esses mercados.

"Organizações em ambientes industriais percebem a urgência em melhorar a produtividade e simplificar as operações para permanecerem competitivas e relevantes," disse Jim Heppelmann, presidente e CEO da PTC. "Os insights apresentados nesses relatórios confirmam que a adoção de AR e IIoT industrial é um passo importante para atingir essas metas."

Destaques dos Resultados do Relatório:

O Estado da Realidade Industrial Aumentada

-- As empresas industriais são as que mais adotam a realidade aumentada, abrangendo quase 60% das respostas da pesquisa, com esforços voltados para melhorar o desempenho do trabalhador e solucionar a escassez de mão de obra qualificada enfrentada pelas empresas em todo o mundo.

-- 55% dos casos de uso destinados a melhorar a produtividade do trabalhador se concentram em fornecer instruções e orientações, principalmente, em ambientes de manufatura, serviço e treinamento.

-- Pilotos bem-sucedidos estão sendo transferidos para produção dentro de 12 meses, a uma taxa 20% maior, ano a ano, permitindo que os pioneiros aproveitem a vantagem competitiva.

O Estado da Internet Industrial das Coisas

-- A IoT está se tornando comum em ambientes industriais pesados, com aplicações em expansão na fabricação discreta em fábricas industriais, representando mais de 70% das respostas da pesquisa.

-- Soluções abrangentes e pré-construídas da IIoT estão impulsionando casos de uso mais estabelecidos, como inteligência operacional (31% do total de casos de uso), bem como casos de uso emergentes, como manutenção preditiva (12%) nas funções de manufatura, operações e serviços.

-- O processamento de dados no dispositivo ou "edge-layer" (presente em 68% dos casos de uso) é um recurso crítico para provedores de soluções e há requisitos crescentes para os mesmos recursos em IoT Gateway (37%) e em Cloud (34%) camadas.

-- As empresas industriais que enfrentam pressões globais estão percebendo a necessidade de implantar rapidamente a IIoT para melhorar a eficácia operacional. 89% dos entrevistados para a pesquisa 2018 IIoT estão planejando se mudar para a produção no próximo ano, um aumento de 6% em relação a 2017.

Aproveitando os mais de 30 anos de experiência tecnológica da PTC e incorporando dados de mais de 30.000 clientes globais da PTC e 1.000 parceiros de tecnologia e serviços PTC, a série de relatórios "State of Industrial Innovation" da PTC oferece uma visão abrangente de insights e tendências viáveis em todo o ecossistema industrial. Para saber mais sobre como AR industrial e IIoT podem melhorar a otimização da força de trabalho e a eficácia operacional, faça download do "Estado de Realidad Industrial Aumentada" e do "Estado da Internet Industrial das Coisas" relatórios de 2019.

Recursos Adicionais

-- Blog: Relatório de Estado da Realidade Industrial Aumentada de 2019 destaca casos de uso em empresas industriais

-- Blog: Relatório do Estado da Internet Industrial das Coisas 2019 identifica os principais casos de uso que impulsionam a eficácia operacional

-- Harvard Business Review: "Por Que Toda Organização Precisa de uma Estratégia de AR," de autoria do CEO da PTC, Jim Heppelmann, e do professor da Harvard, Michael Porter

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC) A PTC lança inovação industrial com soluções premiadas, comprovadas pelo mercado, que permitem às empresas diferenciar seus produtos e serviços, melhorar a excelência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Com a PTC e seu ecossistema de parceiros, os fabricantes podem aproveitar a promessa da nova tecnologia atual para impulsionar a transformação digital.

PTC.com@PTCBlogs

PTC, a série State of Industrial Innovation e o logotipo da PTC são marcas comerciais ou marcas registradas da PTC Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190826005661/pt/

PTC Communicações Corporativas Jack McAvoy jmcavoy@ptc.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.