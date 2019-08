Comunicado do Business Wire :Amazon

O Amazon Prime Video apresenta a tão esperada segunda edição anual do Savage X Fenty Show, um desfile de moda que celebra a nova coleção outono/inverno 2019 de Rihanna, ícone do mundo da música e da moda.A extraordinária experiência de moda ocorrerá durante a New York Fashion Week conjuntamente com NYFW: The Shows e apresentará uma combinação de modelos, atores e bailarinos vestindo os mais recentes estilos selvagens para oferecer um novo tipo sensual em que a atitude se encontra com a individualidade. O Savage X Fenty Show será transmitido com exclusividadepelo Amazon Prime Video em mais de 200 países e territórios do mundo todo a partir da sexta-feira, 20 de setembro..

Dando continuidade ao evento inovador do ano passado, o Savage X Fenty Show deste ano será ainda melhor. A noite repleta de estrelas está programada para ser uma radical libertação da tradição, um evento único que unirá música, moda e cultura. Com incríveis surpresas em cada canto, inclusive números de alguns dos nomes mais quentes do mundo da música, a apresentação lança a audaciosa e destemida coleção outono/inverno 2019 da Savage X Fenty.

"Eu não poderia estar mais animada pelo fato de todos terem pleno acesso ao Savage X Fenty Show deste ano! Estamos trabalhando para criar uma experiência audaciosa, sensual e com muita energia para nossos espectadores", afirmou Rihanna.

"Rihanna conquistou os mundos da música, cinema, beleza e moda. Ela reinventou a ideia do que deve ser a roupa íntima de moda para clientes globais. A marca reflete com autenticidade as empoderadoras declarações de inclusão, positividade do corpo e diversão! O Savage X Fenty Show promete ser uma experiência revolucionária e verdadeiramente única, e não vemos a hora de apresentar a todos os nossos clientes globais um assento exclusivo na primeira fila", comentou Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios.

Após a apresentação ao vivo, o Savage X Fenty Show deste ano estará disponível para transmissão exclusiva no Amazon Prime Video do mundo inteiro, dando ao público tanto pessoalmente como em sua própria casa uma porta de acesso ao mundo da Savage X Fenty, além da oportunidade de reviver a experiência quantas vezes quiser. O especial do Amazon Prime Video incluirá também uma visão exclusiva de bastidores da produção da apresentação.

O Savage X Fenty Show foi criado sob a direção artística de Rihanna e Savage X Fenty, com produção executiva de Rihanna, produção da PRODJECT e grupo sem script da Endeavor Content.

SOBRE A SAVAGE X FENTY

O ícone da música e da moda Rihanna embarca em seu mais novo empreendimento: o desenho de roupas íntimas. Inspirada para criar uma linha de roupas íntimas que complemente os mais diversos tons e formas, a Savage X Fenty celebra a coragem, a confiança e a inclusão. Em parceria com o TechStyle Fashion Group, a marca inovou e redefiniu o mercado com seus preços acessíveis e grande variedade. "Queremos que as pessoas aparentem e se sintam bem", explica Rihanna, que aborda a Savage X com a mesma mentalidade com que realiza todos os seus projetos: buscando criar algo novo e original com que todos possam se relacionar e confiar. "Queremos que você se sinta sensual e se divirta fazendo isso." Com tamanhos que vão de 32A a 46DDD em sutiãs e de XS a 3X em roupas de baixo e de dormir, a coleção Savage X Fenty pode ser adquirida em www.SavageX.com.

