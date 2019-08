Seis migrantes morrem em acidente ao tentar fugir da polícia na Grécia

Seis migrantes morreram em um acidente rodoviário nesta segunda-feira à noite no norte da Grécia, perto da fronteira com a Turquia, quando traficantes de pessoas que lhes transportavam tentaram fugir do controle de uma bliz, segundo uma fonte da polícia.

O veículo, onde estavam amontoados 16 homens, derrapou e capotou.

A polícia ainda não deu mais detalhes sobre a identidade e o país de origem dos migrantes.

O acidente ocorreu a cerca de 60 km da fronteira de Grécia e Turquia, na estrada que une Alexandrópolis e Telassônia, segunda maior cidade grega.

As vítimas foram levadas ao hospital de Alexandrópolis, onde sua morte foi confirmada.

Um sétimo migrante ficou gravemente ferido e hospitalizado.

Os dois traficantes de pessoas, um búlgaro e um argelino, fugiram logo depois do incidente, mas foram presos pouco depois.

O número de migrantes e refugiados que chegam à Grécia através da fronteira terrestre ou marítima greco-turca aumentou 30% entre junho e julho.

Os acidentes fatais de migrantes enviados ilegalmente da Turquia para a Europa Ocidental, através da Grécia, são frequentes.

O novo governo de direita de Kyriakos Mitsotakis disse estar disposto a reforçar os controles de fronteira.