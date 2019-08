Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em baixa nesta segunda, apesar do arrefecimento da tensão entre China e EUA.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,1%, a 58,70 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para mesma data cedeu 1%, a 53,64%.

Os preços operavam em alta no começo da sessão devido a uma redução das tensões comerciais entre Washington e Pequim, mas caíram após Trump se mostrar menos agressivo do que o esperado em relação ao Irã

"O petróleo deveria estar um pouco mais alto", disse Bart Melek da firma TD Securities.

Trump chegou a admitir, na cúpula do G7, uma eventual reunião com o presidente do Irã para discutir as divergências sobre o programa nuclear de Teerã.

"Esse enfoque mais caloroso (de Trump) reduziu alguns dos riscos sobre a oferta de petróleo iraniano", explicou Melek.