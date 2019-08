França anuncia acordo com EUA sobre imposto para gigantes digitais

França e Estados Unidos alcançaram um acordo sobre o imposto francês que afeta os gigantes americanos da tecnologia, que prevê o reembolso às empresas após a aplicação de uma tarifa internacional, anunciou nesta segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron.

Os países reunidos no G7, em Biarritz, concordaram em implementar uma tarifa internacional sobre as gigantes digitais em 2020. Neste momento, a França vai eliminar seu imposto e reembolsar as empresas seu pagamento até então em forma de dedução da nova taxa, explicou Macrson à imprensa.

"Há muito nervosismo sobre esta famosa taxa digital francesa. Acho que chegamos a um acordo muito bom", explicou o chefe de Estado francês durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente americano, Donald Trump.

"Há situações muito injustas. Alguns 'players' não pagam impostos. A França não aplica esta taxa contra tal ou tal companhia, mas para solucionar o problema internacional", acrescentou.

Macron detalhou que os países do G7 concordaram em "alcançaram um acordo em 2020 para reformar a tributação internacional no âmbito da OCDE", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

No dia em que o acordo for implementado, "a França vai eliminar qualquer projeto de imposto, e tudo que foi pago será deduzido deste tributo internacional", anunciou.

Questionado se esse anúncio significa que os Estados Unidos, consequentemente, renunciaram a represálias sobre as exportações de vinho, o presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu evasivamente e apenas brincou sobre o gosto de sua esposa pelo vinho francês.

"Posso confirmar que a primeira-dama gosta de vinho francês", disse Trump. Poucas horas antes, o presidente dos EUA disse que Paris e Washington estavam "perto" de um acordo sobre o imposto digital francês.