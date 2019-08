Brigitte Macron primeira-dama da França (foto: Thomas Samson)

As "primeiras-damas" do G7 se dedicaram a manhã desta segunda-feira (26) a um dos temas da cúpula - a preservação dos oceanos e da água -, depois de aplaudirem exibições de surfe e de resgate marítimo feitas por jovens.

Sorridente e descontraída, a anfitriã francesabuscou destacar as iniciativas locais a favor dos. Não deu declarações aos

Ao mesmo tempo, seu marido, o presidente Emmanuel Macron, condenava as declarações "extraordinariamente desrespeitosas" de seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre sua esposa, dizendo-se "triste por ele e pelos brasileiros".

Brigitte Macron, Melania Trump, Akie Abe (mulher do japonês Shinzo Abe), Cecilia Morel (do chileno Sebastián Piñera), Jenny Morrison (do premiê australiano, Scott Morrison), assim como a esposas de Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e a de David Malpass, do Banco Mundial, encontraram-se com dois campeões de surfe.

"É o tempo ideal para aprender hoje!", afirmou em inglês Pauline Ado, uma surfista profissional francesa de 28 anos, que vive em Anglet, exibindo trajes de surfe "ecológicos".

As primeiras-damas aplaudiram com empolgação as manobras das duas jovens que surfaram dividindo a mesma prancha nas águas da praia da Côte des Basques, famoso "spot" de surfe.

Depois, elas ouviram crianças falarem da necessidade de preservar o oceano e os recursos de água em geral: do floco de neve à onda dos oceanos.

Philippine, de 7 anos, afirmou que "se cada um fabricar seu próprio sabão, não colocamos produtos químicos e, aí, eles não vão para o mar depois".

Léo, de 11, explicou para Melania Trump que teve a ideia de colocar um temporizador no chuveiro para não gastar muita água.

"Elas preferem ter um carvalho, ou um pinheiro?": as crianças de Biarritz entregaram uma pequena árvore a cada primeira-dama.

"Esta pequena árvore é uma tocha que as crianças transmitem a vocês para que sejam porta-vozes da preservação dos oceanos e do planeta", disse Sophie Mauriac, da associação Water Family.

"Obrigada, crianças, graças a vocês, os adultos vão avançar", agradeceu Brigitte Macron, antes de levar as visitantes para um almoço com vista para o mar.

Nenhuma primeira-dama falou com a imprensa.

Na véspera, elas foram levadas para conhecer a cultura basca, nas pitorescas localidades de Espelette e de Cambo-les-Bains.