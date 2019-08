As discussões no âmbito do G7 criaram "condições para um encontro e um acordo" entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o iraniano, Hassan Rohani, sobre a crise nuclear - disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (26).

Em uma entrevista coletiva com Trump, no encerramento da cupula do G7, Macron manifestou sua esperança de que um encontro possa ser organizado "nas próximas semanas".