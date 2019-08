EUA: pedidos de bens duráveiss têm alta acima do previsto

Os pedidos de bens industriais duráveis nos Estados Unidos avançaram mais do que o esperado pelos analistas em julho, graças ao avanço das solicitações do setor de transporte, informou o Departamento do Comércio.

De acordo com dados corrigidos das variações sazonais, os pedidos alcançaram 250,4 bilhões de dólares, uma alta de 2,1%, enquanto os analistas esperavam 1%.

A recuperação dos pedidos industriais reflete um aumento dos pedidos do setor de transporte (7%). Mas sem considerar as vendas de veículos e de aviões, as solicitações registram queda de 0,4%.

Em ritmo anual, os pedidos registraram um avanço modesto de 0,3%.